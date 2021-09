Irpinia: Ciampi (M5s), Air faccia chiarezza su mezzi vecchi e corse a Caserta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciampi ha spiegato: "Ciò che ci è noto, ad oggi, è che l'Air è un'azienda sana che porta avanti un servizio essenziale nell'unica provincia della regione senza treni e dove, per questa ragione, i bus sono fondamentali. Basti pensare al numero di studenti e pendolari che ogni giorno, dai territori dell'alta Irpinia, devono raggiungere centri maggiori per recarsi a scuola e nei luoghi di lavoro. I nostri cittadini meritano risposte e garanzie". Quindi ha concluso: ""Da anni attendiamo investimenti, più che mai indispensabili in epoca di Covid, su pensiline e ambienti chiusi per l'attesa delle corse, tenuto conto che bisognerà attendere chissà quanto per avere i capolinea di Grottaminarda e di Avellino. Ma sicuramente non abbiamo più bisogno di bus del secolo scorso in strada. L'Air non ci provi più a considerare l'Irpinia e le altre zone interne come territori di serie B". (Ren)