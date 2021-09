Napoli 2021: Ronghi, la destra sociale in campo per rinascita della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra sociale è tornata per essere protagonista della rinascita di Napoli e della Campania e per colmare il vuoto che vede migliaia di lavoratori, disoccupati e persone vulnerabili senza alcun punto di riferimento politico che sia capace di dare risposte politico-amministrative di qualità ed efficaci". E' quanto ha affermato Salvatore Ronghi nel corso dell'iniziativa politica, tenuta a Bagnoli, per sostenere Fratelli d'Italia alle prossime elezioni comunali a Napoli. Hanno partecipato all'iniziativa i candidati al Consiglio comunale Imma Guariniello e Luigi Rispoli (Fd'I), i dirigenti territoriali di Fratelli d'Italia Ciro Silvestri ed Enzo Barra, la dirigente nazionale del partito Gabriella Peluso. "Abbiamo scelto di aprire la nostra campagna politica ed elettorale a Bagnoli - aggiunge Ronghi - simbolo del fallimento della sinistra che ha disastrato Napoli in questi ultimi trent'anni e che ha raggiunto l'apice col magistrato de Magistris e per mettere in campo la nostra proposta di governo per Napoli, finalizzata alla vivibilità, alla sicurezza e al lavoro, e con l'obiettivo di ricompattare quella comunità politica che ha reso grande la destra sociale a Napoli e in Campania. Per raggiungere questi obiettivi, puntiamo a portare in Consiglio comunale Imma Guariniello e Luigi Rispoli". "E' fondamentale che nell'Istituzione comunale siano presenti persone che conoscono la società napoletana e che hanno esperienza politico-amministrativa, per questo siamo in campo per una nuova Napoli, che ha bisogno, innanzitutto di vivibilità, di sicurezza e di lavoro", così Imma Guariniello. (segue) (Ren)