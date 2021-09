Napoli 2021: Ronghi, la destra sociale in campo per rinascita della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro - prosegue - è un percorso politico che fonda sui valori della destra sociale e che viene da lontano per puntare sullo sviluppo della città". "Per decenni la sinistra ha messo Napoli in ginocchio rendendola una città senza speranza, la vera svolta per Napoli può essere impressa solo dai valori della destra sociale e da un progetto politico che punta sulla sicurezza, sullo sviluppo turistico ed industriale, sul lavoro, per conquistare quella 'normalità' di cui la città ha bisogno per gettare le basi della sua crescita economica e sociale", ha evidenziato Luigi Rispoli. "L'unica vera proposta politica di qualità per Napoli è quella di Fratelli d'Italia, rappresentata dalla politica chiara e coerente della nostra leader Giorgia Meloni. Napoli ha bisogno di una svolta politico-amministrativa ma anche identitaria, per questo al governo della città dobbiamo rappresentare l'identità e la storia politica della destra sociale, la quale, al governo dell'Italia e dei territori, ha già dimostrato grandi capacità e deve essere il baricentro della politica di Fratelli d'Italia affinché il nostro partito, aperto ed inclusivo, resti saldamente ancorato agli ideali, ai valori e ai progetti che la nostra comunità rappresenta. I candidati Guariniello e Rispoli rappresentano pienamente questi valori", ha concluso la dirigente Peluso. (Ren)