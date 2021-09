M5s: Ciarambino, dissidenti facciano opposizione in Comune o in Regione, Movimento compatto per Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in democrazia e credo che ciascun cittadino abbia il diritto di esprimere la propria posizione. Mi dispiace che i dissidenti di M5s facciano opposizione al Movimento e non alle maggioranze in Comune o Regione". Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia ha commentato la querelle relativa ai dissidenti di Matteo Brambilla. "I 5 stelle - prosegue - hanno sempre espresso compattezza e unità come per Manfredi, gli altri fanno le loro scelte in libertà. Non mi piace il linguaggio aggressivo utilizzato, in Consiglio regionale siamo sempre stati l'unica opposizione senza mai girare la testa. Questo è un momento storico particolare, si deve solo lavorare. Avremo una quota di fondi pari all'intero Piano Marshall". Infine, sul voto al bilancio comunale Ciarambino ha concluso: "E' stato un atto di responsabilità di tutte le forze politiche in consiglio con 2,7 miliardi di disavanzo. Farla commissariare significava tagliare le gambe a chi verrà ad amministrarla. Napoli deve uscire dall'isolamento istituzionale di questi anni, le scaramucce con la Regione le hanno pagate i cittadini napoletani. Dalla città si deve formare un'alleanza di Comune e Regione con il Governo per restituire la dignità". (Ren)