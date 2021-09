Piemonte: Consiglio regionale aderisce a invito Oms, Palazzo Lascaris si colora di arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno il Consiglio regionale del Piemonte aderisce all’invito rivolto alle Istituzioni dall’Organizzazione mondiale della Sanità di ricordare con un gesto simbolico la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita e la Giornata nazionale per la sicurezza dei pazienti che si celebrano oggi, 17 settembre. Per questo Palazzo Lascaris, sede dell’Assemblea legislativa subalpina, questa sera si tingerà di arancione. Un gesto simbolico per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema principale delle Giornate, che in questa edizione vertono in particolare sulla sicurezza delle cure materne e neonatali. Il presidente del Consiglio regionale sottolinea l’importanza di queste Giornate per un confronto tra tutti coloro che operano in ambito sanitario e per consolidare la collaborazione fra cittadini e Aziende sanitarie nel processo di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure. Come quello piemontese, anche gli altri Consigli regionali che hanno aderito all’appello dell’Organizzazione mondiale della Sanità aderiranno alla realizzazione di una campagna social sull’argomento promossa dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. (Rpi)