Roma, Salvini: grazie a Forze ordine per sgombero clan da Tor Bella Monaca, Lega chiuderà lì campagna elettorale

- Maxi sgombero a Tor Bella Monaca, "per liberare le case occupate dai clan. Grazie alle Forze dell’ordine. Dopo anni di disastri targati sinistra e Raggi, la Lega chiuderà proprio a Tor Bella Monaca la campagna elettorale, sabato 25 settembre alle 17, per dare voce e speranza ai tanti cittadini perbene. Lasciamo i salotti del centro alla sinistra: la Lega preferisce lottare per diritti, sicurezza e vivibilità delle periferie". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)