Napoli 2021: Bassolino, serve grande azienda pubblica metropolitana per i trasporti

- "E' una delle priorità il trasporto pubblico. Dobbiamo intenderlo come moderno diritto di cittadinanza, quello su ferro e su gomma. Ieri abbiamo visto file assurde per fare un biglietto". Lo ha detto il candidato sindaco per Napoli Antonio Bassolino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Occorre completare il grande anello della metropolitana - prosegue Bassolino - che raggiunge l'aeroporto, la stazione e il porto. Dobbiamo prolungare la linea 6 oltre Bagnoli per avere spazi adatti su manutenzione e tempi giusti per treni e bus. Inoltre serve dare vita a una grande azienda pubblica su ferro e gomma per i 3 milioni di abitanti della Città Metropolitana". Infine, il candidato sindaco conclude con il compito che dovrebbe assumere il futuro primo cittadino: "Mi auguro che il consiglio comunale si riunisca innanzitutto. Napoli è da tempo senza una vera maggioranza e senza nemmeno un'opposizione. Per la città fondamentale è un sindaco che sappia fare il sindaco. Questo è possibile con il contributo dei cittadini. Nei prossimi anni bisogna portare tante competenze e professionalità nella macchina comunale per sfruttare le opportunità del Pnrr". "Si elegge un sindaco che si farà carico di problemi e di guai ma anche delle risorse del Pnrr", conclude Bassolino. (Ren)