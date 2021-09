Sardegna: festival di musica per cinema Creuza de Mà sbarca a Cagliari in fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto per la seconda parte di Creuza de Mà, il festival di musica per cinema diretto dal regista Gianfranco Cabiddu che, dopo la tranche di fine agosto a Carloforte, sbarca a Cagliari per completare, sabato 18 e domenica 19, il cammino della sua quindicesima edizione che sarà nel segno di "Sonos 'e memoria" l'appuntamento in programma nel capoluogo sardo. Il cine-concerto ritorna in scena dopo ben diciotto anni questo sabato sera - all'Arena Parco della Musica, con inizio alle 21 -, in una coproduzione tra l'associazione Culturale Backstage, organizzatrice del festival, e la S'Ard Music. Ideato e diretto da Gianfranco Cabiddu, lo spettacolo - che ha debuttato nel 1995 al cinquantaduesimo Festival del Cinema di Venezia per girare poi in Italia e all'estero tra Europa, Stati Uniti e Sud America, con ben quarantaquattro repliche nel corso degli anni - si basa su un film di montaggio realizzato dallo stesso regista con immagini d'archivio dell'Istituto Luce; immagini in bianco e nero girate in Sardegna tra gli anni Venti e Cinquanta del Novecento, e musicate dal vivo da un ensemble di musicisti di estrazioni e ambiti stilistici differenti diretto da Paolo Fresu. (segue) (Rsc)