Caserta: estorceva soldi alla madre, arrestato 43enne

- Nella giornata di ieri è stata eseguita un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.D., di anni 43, gravemente indiziato dei delitti di estorsione, aggravata, continuata, ai danni della madre ultra 65enne. Le indagini, svolte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, in collaborazione con i militari del comando dei carabinieri di Castel Volturno (Ce), erano originate dalla denuncia presentata dalla donna nella quale ha parlato agli inquirenti di periodici taglieggiamenti di denaro di cui era vittima, in ambito domestico. L’uomo, dopo la cattura, è stato quindi ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Ren)