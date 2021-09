Abruzzo: su corridoio Tirreno-Adriatico partita non chiusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unica nota negativa, la mancata menzione ad oggi del corridoio trasversale Tirreno-Adriatico. "La partita su questo punto non è chiusa - dicono i rappresentanti delle sedici sigle - visto che la decisione finale deve comunque essere presa dal Parlamento europeo. Proprio per questo si rende urgente un tavolo con il ministero e attivare i nostri parlamentari europei. Ancora meglio sarebbe un incontro con il presidente dell'assise, David Sassoli, per ricordargli la risoluzione approvata dal Parlamento nel 2015 che, tra i vari punti, chiedeva di 'prestare attenzione a un migliore collegamento tra la penisola iberica, l'Italia centrale e i Balcani'. L'emendamento fu firmato da vari parlamentari, tra cui lo stesso Sassoli, in virtù del suo legame con l'Abruzzo, di cui conosce molto bene i problemi". (Gru)