Molise: M5s, sei milioni di euro per 10 progetti molisani su sport e periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del Movimento cinque stelle nell'Assemblea regionale molisana segnalano che "è stata recentemente pubblicata la graduatoria del bando 'Sport e Periferie 2020'. Un bando messo a punto dal governo Conte II, che ha previsto uno stanziamento di fondi pari a 300 milioni di euro per la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi per l'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. Un importantissimo progetto, voluto dal presidente Conte e dall'allora ministro Spadafora - continuano gli esponenti pentastellati -, che guarda concretamente al futuro delle nostre comunità. Grazie a 'Sport e Periferie', infatti, oggi il Molise beneficia complessivamente di oltre 6 milioni di euro, a vantaggio di ben nove Comuni molisani e una parrocchia, su 3.380 progetti pervenuti da tutto il Paese. Lo abbiamo sempre sostenuto, anche in Consiglio regionale: lo sport rappresenta per noi un vero e proprio diritto, una pratica che previene patologie, aumenta il benessere psicofisico e tiene lontani i ragazzi dalla strada. Non dev'essere, di contro, un contentino 'gentilmente elargito', una tantum, dalla politica. E il bando 'Sport e Periferie 2020' si pone proprio come un importante punto di discontinuità, un modello da seguire anche per il futuro, con il concreto stanziamento di ingenti risorse per l'ammodernamento, il restyling, la riqualificazione e il potenziamento dei nostri impianti sportivi. Una misura a dir poco vitale per territori impossibilitati a sostenere interventi di un certo impatto economico: parliamo infatti di progetti finanziati anche per importi di 700.000 euro ciascuno, senza che fosse richiesta necessariamente una compartecipazione economica minima dell'ente proponente". (segue) (Gru)