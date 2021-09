Molise: M5s, sei milioni di euro per 10 progetti molisani su sport e periferie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa misura, aggiungono i consiglieri grillini, "oltretutto, ben si sposa con la nostra proposta di legge, purtroppo ferma in Commissione da più di un anno. La nostra idea introduce il concetto di 'sport di cittadinanza', che punta a garantire a tutti il diritto all'esercizio dell'attività sportiva.Lo scorso anno, invece, la maggioranza consiliare ha licenziato l'ennesimo intervento spot, approvando il regolamento attuativo della legge regionale 23 del 2016 sullo sport, con quattro anni di ritardo e producendo risultati pari a 'zero'. Dall'altra parte, il Movimento cinque stelle - a tutti i livelli istituzionali - risponde con grande impegno affinché anche il Molise possa beneficiare di cruciali risorse per la valorizzazione dello sport e, appunto, delle periferie.Ecco l'elenco degli Enti che hanno ricevuto un finanziamento, grazie all'impegno profuso nell'elaborazione dei progetti: Cantalupo nel Sannio (700.000 euro); Pietrabbondante (622.837 euro); Matrice (480.000 euro); Agnone (500.000 euro); Ripalimosani (230.000 euro); Parrocchia S. Cuore di Isernia (700.000 euro); Mafalda (700.000 euro); Sesto Campano (700.000 euro); Venafro (700.000 euro); Tufara (692.230 euro). Totale: oltre 6 milioni di euro". (Gru)