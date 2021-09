Sardegna: traffico di stupefacenti, Gdf arresta cittadino nigeriano al porto di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino nigeriano di 24 anni residente in provincia di Benevento, è stato arrestato dai finanzieri della I Compagnia di Cagliari dopo essere sbarcato nel porto di Cagliari dal traghetto proveniente da Napoli. L'uomo, fermato dalle Fiamme gialle, ha spontaneamente consegnato 0,4 grammi di marijuana ma il suo atteggiamento eccessivamente nervoso ha convinto i militari a sottoporlo a radiografie presso il Policlinico di Monserrato. Gli esami radiodiagnostici hanno confermato i sospetti evidenziando 25 ovuli all'interno dell'apparato digerente. Il narcotest della sostanza stupefacente contenuta negli involucri ha confermato che la droga trasportata era eroina purissima per un peso di 276,6 grammi, che è stata sequestrata insieme ad un telefono cellulare, una Sim telefonica, una micro Sd e un biglietto di viaggio. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato introiti per oltre 50.000 euro. Il giovane è stato accompagnato presso il carcere di Uta. Per lui l'accusa è quella di traffico di sostanze stupefacenti. (Rsc)