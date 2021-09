Chieti: Gdf, eseguito sequestro preventivo per circa 600 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Finanzieri del gruppo di Chieti e della compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni immobili, per un importo complessivo di circa 600 mila euro, emessa dal Gip del Tribunale di Chieti, Luca de Ninis, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Giancarlo Ciani. L'attività odierna costituisce l'ulteriore tassello di una complessa indagine durata oltre due anni riguardante reati di corruzione, falso e turbata liberta del procedimento nella scelta del contraente, connessi ad una maxi frode sulla spesa sanitaria per acquisti di dispositivi medicali effettuati dall'Asl di Chieti senza le previste gare di appalto. Nel dettaglio, i militari della Guardia di finanza hanno dato esecuzione al sequestro in via diretta e per equivalente, sino alla concorrenza di un valore di euro 559.790,00 di 4 beni immobili, siti nelle province di Teramo e Sassari, conti correnti bancari e disponibilità finanziarie intestati ad un soggetto e ad una società allo stesso riconducibile, operante nel commercio di dispositivi medicali. (segue) (Gru)