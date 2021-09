Imprese: Verini (Pd) su Ast, governo sia parte attiva su garanzia posti e aumento quote mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisizione di Acciai Speciali Terni da parte di Arvedi "non è una notizia inaspettata. Alla comunità ternana e a quella umbra in generale preme che siano garantiti e mantenuti i livelli occupazionali, difesi e possibilmente aumentati i volumi produttivi e le quote di mercato vista la qualità del prodotto". Lo afferma in una nota Walter Verini, parlamentare umbro del Pd. "Inoltre - prosegue - che sia anche l'occasione per coniugare la crescita con l'innovazione in campo ambientale. Il governo su questi obiettivi non deve solo vigilare ma svolgere un ruolo attivo. Acciai speciali Terni non è una questione solo locale ma riguarda direttamente il futuro della siderurgia del nostro Paese". (Com)