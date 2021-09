Elezioni amministrative: M5s Salerno, in campo per il rilancio della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle presenta la sua lista, in sostegno di Elisabetta Barone: "Un progetto politico amministrativo innovativo, per ridare slancio alla città, ferma da anni, per immaginare scenari e costruire nuove opportunità di futuro. Costruire una Salerno dinamica, smart, dove giovani e meno giovani riescano ad esprimere il proprio potenziale". "Per far respirare e ripartire la città di Salerno dobbiamo attivarci tutti e mobilitare a nostra volta parenti, amici e conoscenti. C'è un nuovo progetto per la nostra città, strutturato, forte, di qualità. C'è una coalizione di 7 liste, una squadra di uomini e donne che con passione, tenacia e competenza si sono messi a disposizione della nostra comunità". Lo annunciano in una nota congiunta i parlamentari Salernitani Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo. "Con Elisabetta Barone candidata sindaca - proseguono - abbiamo idee e soluzioni concrete rispetto a chi, dopo 30 anni di amministrazione, appare ormai stanco, privo di idee e anche arrogante. Salerno non è una 'cosa' in mano a qualcuno ma è di noi tutti. Appuntamento a venerdì alle 18:30 in Piazza Salvatore Valitutti (incrocio Via dei Principati e Trincerone) per presentare la lista del Movimento 5 Stelle e per raccontare il nostro progetto". (Ren)