Comuni: P. De Luca (Pd), decisivi per utilizzo risorse Ue

- "La visita di oggi delle due capogruppo di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, è un segnale importante di un'attenzione forte da parte del Pd che è arrivata in questi anni e continuerà ad arrivare nei confronti di tutto il Mezzogiorno e in particolare della città di Salerno. I Comuni saranno decisivi nella possibilità di utilizzare le risorse del Next Generation Ee, attuando i tantissimi progetti di sviluppo del Pnrr". Lo afferma in una nota Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd. "È bene avere alla guida dei nostri comuni figure istituzionali capaci, competenti, seri, capaci di utilizzare questa opportunità storica per ricostruire i nostri territori dopo la pandemia e rilanciare azioni essenziali come quelle rivolte alla cura delle persone. Grande attenzione quindi alle politiche sociali e grande attenzione al Sud. Speriamo che a Salerno continueremo ad avere un'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli che potrà a continuare a porre Salerno all'avanguardia sul profilo dell'attenzione e la cura delle persone, agli anziani, ai bambini, alle famiglie", conclude.(Com)