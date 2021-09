Caserta: Borrelli, incendio apocalittico area industriale Teverona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio di materiale plastico si è sviluppato nell'area industriale di Carinaro-Teverola (Caserta) in una fabbrica che produce ricambi per auto. La colonna di fumo è arrivata anche a Napoli. "Abbiamo allertato l'Arpac per svolgere subito le dovute verifiche della qualità dell'aria. Si tratta di un rogo di dimensioni apocalittiche. Non è accettabile che nel 2021 possano ancora avvenire simili tragedie ambientali". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)