Irpinia: Ciampi (M5s), Air faccia chiarezza su mezzi vecchi e corse a Caserta

- "Sebbene, dopo il mio interessamento, l'Air abbia fatto marcia indietro, riportando ad Avellino gli autobus inizialmente dirottati a Caserta, su questa vicenda non intendo fermarmi e pretendo massima chiarezza dalla Regione Campania. Soprattutto in vista della gara internazionale che affiderà ad altri gestori le linee regionali. Né sappiamo ancora cosa accadrà quando ci sarà l'accorpamento con Eav". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, che sulla questione ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale con la quale, oltre a chiedere conto delle ragioni per le quali i bus erano stati trasferiti inizialmente a Caserta, chiede se risponda al vero che "per assicurare il servizio in provincia di Avellino, dovendo sostituire gli autobus mancanti, siano stati utilizzati mezzi con immatricolazione risalenti al 1999 e carenti dei requisiti richiesti dalla normativa sul piano della tecnologia nonché delle emissioni inquinanti". (segue) (Ren)