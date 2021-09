Calabria: regionali, De Poli in tour a Catanzaro a sostegno dei candidati Udc Circoscrizione Centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio "prosegue a Gizzeria (Catanzaro) il nostro tour elettorale in Calabria insieme ai nostri candidati dell’Udc, nella Circoscrizione Centro, alle prossime Elezioni Regionali, a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente: Flora Sculco, Baldo Esposito, Pasquale Capicotto, Franca Mercatante, Marisa Zangari, Filippo Scalzi, Azzurra Ranieri e Gennaro Le Rose”. Lo afferma il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli. “Sono uomini e donne che conoscono bene il territorio e siamo certi che questa squadra sarà vincente e farà volare in alto la bandiera dello Scudo crociato. Il centrodestra ha bisogno di un’area politica moderata e popolare. La forza della nostra coalizione - sottolinea - è la coesione, l’unità e la pluralità di idee. Noi apporteremo il nostro contributo per una vittoria del centrodestra. Con la presentazione delle liste la campagna di ascolto, nei territori, è entrata nel vivo: c’è bisogno di concretezza e questa Coalizione ha tutte le carte in regola per fare un buon risultato in questa Regione”, conclude De Poli.(Com)