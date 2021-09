Salerno: M5s, grazie a refusi scopriamo esistenza segretario Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'C'è voluto un refuso, un semplice refuso, per scoprire finalmente che in città c'è un segretario del Pd. C'è un segretario ma non c'è il Pd nella coalizione che supporta Enzo Napoli'. Così in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle rispondendo al segretario provinciale del Pd sul sondaggio elettorale elaborato dall'istituto Winpool. "Sappia che gli elettori orfani della loro lista potranno scegliere il progetto politico democratico e amministrativo di Elisabetta Barone e quello nazionale di Giuseppe Conte. Proseguiamo sulla nostra strada certi che siamo su quella giusta. Tutto questo nervosismo ne è la dimostrazione'". (Ren)