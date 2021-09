Covid: Gelmini, costo calmierato tamponi e validità 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza "ha approvato un aspetto che abbiamo trattato anche in Consiglio dei ministri, ossia il prezzo calmierato per i tamponi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Era un fatto estremamente importante. Troviamo giusto - ha spiegato - che per i minorenni il costo sia di otto euro, di quindici euro per le persone adulte, e che non ci sia un costo per le persone che non possono vaccinarsi". Anche "l'accoglimento della validità dei tamponi molecolari delle 72 ore è un modo per accompagnare questo percorso", ha aggiunto.(Rin)