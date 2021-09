Napoli: lunedì Bersani con D'Angelo e Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo settore, associazionismo e sostegno alle fasce deboli della popolazione sono i temi dell'incontro che si svolgerà lunedì alle 16 nella sala de Il Poggio (via Poggioreale 160) cui parteciperà Sergio D'Angelo, candidato al consiglio comunale come capolista di Napoli Solidale e l'ex ministro Pier Luigi Bersani, tra i fondatori del movimento politico Articolo 1. L'annuncio in una nota. Sarà presente anche la candidata al consiglio comunale Anna Starita. Con i rappresentanti del settore, invitati a partecipare, si affronteranno i temi del welfare cittadino. D'Angelo ha detto: "La nuova amministrazione comunale dovrà assicurare i diritti essenziali di tutti i cittadini perché è arrivato il momento di lavorare alla eliminazione delle sacche di indigenza della popolazione e al ripristino della parità di accesso ai servizi. Il benessere sociale e civile delle persone deve essere una priorità che porta anche alla sicurezza del territorio". (Ren)