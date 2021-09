Imprese: Saltamartini su Ast, grazie a Lega giornata memorabile per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi per l'Italia è una giornata memorabile. Le acciaierie di Terni sono un patrimonio economico, ma ancor più sociale ed umano per tutti gli italiani. Sapere che il successo è anche nostro, della Lega e dei suoi ministri, come ci ricorda Matteo Salvini, e dell'impegno della presidente della Regione Tesei e del sindaco di Terni Leonardo Latini, entrambi esponenti del nostro movimento, è davvero una spinta a fare bene per noi impegnati in queste settimane in una dura campagna elettorale per le amministrative, da Milano a Roma, fino a Napoli e alla Calabria. Avanti così". Lo afferma in una nota la deputata della Lega, Barbara Saltamartini. (Com)