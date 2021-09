Sardegna: festival di musica per cinema Creuza de Mà sbarca a Cagliari in fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sonos 'e memoria" sarà anche al centro dei due appuntamenti in agenda l'indomani, domenica 19: il primo, alle 10.30 nella sala "Nanni Loy" dell'Ersu (l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario), in via Trentino, è una tavola rotonda che indagherà sul lascito culturale e musicale di "Sonos 'e memoria" attraverso gli interventi degli etnomusicologi Ignazio Macchiarella e Marco Lutzu, dell'antropologo Francesco Bachis, di Gigliola Sulis, docente di letteratura italiana all'Università di Leeds, e dello studioso e critico cinematografico Sergio Naitza, con la partecipazione dello stesso regista Gianfranco Cabiddu e dei musicisti, reduci dalla serata precedente. Con la proiezione di "Passaggi di tempo" che Creuza de Mà tornerà al Parco della Musica in serata, alle 21, per l'ultimo atto della sua quindicesima edizione. (segue) (Rsc)