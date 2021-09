Covid: Gimbe, cala curva in Sardegna, il 67,5 per cento ha completato ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 290 i casi positivi al Covid per 100 mila abitanti nella settimana dall'8 al 14 settembre. Dati, quelli della Fondazione Gimbe, che fotografano il miglioramento della situazione epidemiologica in Sardegna. Nella settimana precedente i casi erano 390. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, al 13 per cento (-1 per cento rispetto al periodo precedentemente preso in considerazione) mentre restano sopra soglia i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, 11 per cento, ma con un calo di 4 punti percentuali dall'ultimo rilevamento. Si dimezzano i nuovi casi settimanali nelle singole province: nella Città metropolitana di Cagliari si passa da 115 a 70, nel Sud Sardegna da 110 a 61. In quella di Oristano si passa da 97 a 45, in quella di Sassari da 67 a 37 e a Nuoro che passa da 60 a 58 casi ogni 100 mila abitanti. Sul fronte dei vaccini, il report di Gimbe evidenzia come il 67,5 per cento dei sardi, contro il 68 per cento degli italiani, abbia completato il ciclo vaccinale, mentre vi è un ulteriore 8,4 per cento (media Italia 6,1 per cento) che ha ricevuto solo la prima dose. Gli over 50 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino rappresentano l'11,4 per cento contro l'11,1 per cento in Italia. I giovanissimi dai 12 ai 19 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino sono pari al 25,5 per cento, mentre nel resto d'Italia il dato si attesta sul 33,7 per cento. (Rsc)