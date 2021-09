Infrastrutture: Filt Cgil, ok proroga sei mesi Civitavecchia-Cagliari, garantire continuità occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo segnale positivo che restituisce qualche certezza sulla continuità marittima da e per il capoluogo sardo. Ad affermarlo il segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo, commentando l'annuncio da parte del ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili dell'affidamento temporaneo per sei mesi del collegamento Civitavecchia-Cagliari nell'ambito di un nuovo bando di gara, sottolineando che "dentro questo quadro, di un nuovo seppur temporaneo affidamento, non va trascurata la garanzia occupazionale". "Questo tema - prosegue il dirigente nazionale della Filt Cgil - ancora oggi, seppur in costanza di nuovi affidamenti a seguito degli esiti di gara, come la Termoli-Isole Tremiti e la Napoli-Cagliari-Palermo, non ha avuto finora alcun esito, visto che sono stati disattesi gli stessi impegni previsti dai rispettivi disciplinari di gara. Ora c'è - afferma infine Colombo - una nuova occasione per richiamare tutti i soggetti imprenditoriali al rispetto puntuale delle regole insite nei bandi di gara e conseguentemente negli affidamenti che beneficiano anche di importanti risorse economiche di compensazione". (Com)