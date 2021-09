Trasporti: Fit-Cisl, bene Giovannini su Civitavecchia-Cagliari, ora dialogo su garanzie occupazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il ministro Giovannini sulla continuità dei servizi marittimi da e per la Sardegna, ma adesso è necessario avviare il confronto sul tema delle garanzie occupazionali. È quanto dichiara la Fit-Cisl. "È positivo l'annuncio da parte del ministro dell'affidamento, seppur in maniera temporanea, del collegamento Civitavecchia-Cagliari per sei mesi in attesa dell'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio per 5 anni. Tali dichiarazioni rassicurano sulla regolarità dei servizi di trasporto marittimo da e per l'isola, poiché si inseriscono nel pieno rispetto del diritto alla continuità territoriale dei Sardi. Non vanno dimenticati però le lavoratrici e i lavoratori che quel diritto lo garantiscono concretamente", conclude la Fit-Cisl. (Com)