Governo: Gelmini, provvedimento su Green pass ha consenso di tutti i partiti di maggioranza, Draghi riesce a fare sintesi

- Questo provvedimento sull'estensione del Green pass "secondo me ha avuto un ampio consenso. Lo si è visto all'interno della cabina di regia", "all'interno della conferenza unificata" ed "è stato votato all'unanimità nel Consiglio dei ministri". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Il presidente Draghi - ha spiegato - riesce a fare sintesi delle diverse sensibilità e questo provvedimento ha il consenso di tutti i partiti di maggioranza".(Rin)