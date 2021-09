Sardegna: mancano 1.775 infermieri, l'Ordine, colpa numero chiuso in corsi di laurea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "buco" di 1.775 infermieri nelle strutture sanitarie della Sardegna. La denuncia parte dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche che propongono nell'immediato, il superamento del vincolo di esclusività che oggi lega l'infermiere nel rapporto di lavoro con il servizio sanitario pubblico, e la possibilità di esercizio libero professionale sul territorio. Fra le proposte anche progetti delle aziende sanitarie per supportare l'assistenza infermieristica nelle strutture residenziali territoriali, con attività svolta al di fuori dell'orario di servizio e remunerata a parte. L'Ordine degli infermieri mette otto accusa il numero chiuso nel corso di laurea in Scienze Infermieristiche che, di fatto, avrebbe ridotto la formazione. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche propone a medio termine la valorizzazione della professione nelle strutture territoriali e delle competenze economiche, mentre a lungo termine si dovrebbe favore il rientro dei circa 20 mila infermieri che lavorano all'estero con incentivi contrattuali ed economici. Poco ha aiutato, secondo la Fnopi, il concorso al Brotzu che ha sfornato 1.400 idonei, "già tutti impiegati a tempo determinato nelle Ats e nella stessa azienda Brotzu". I 1.700 infermieri in meno? "Non saranno di sicuro coperti, mentre il Servizio sanitario sta saccheggiando con le ultime assunzioni le strutture private". (Rsc)