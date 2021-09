Governo: Giovannini, porto raggiungibile con contributo sistema produttivo, sociale ed educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo augurare buon vento all'Italia, ma 'non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare'". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo alla cerimonia inaugurale del 61mo Salone nautico di Genova. "La capacità del Paese intero di contribuire al disegno del Pnrr testimonia il fatto che questo Paese ha idea di dove vuole essere tra 5 anni: più prospero, sostenibile, inclusivo", ha aggiunto. "Avere un settore economico che ha queste performance ci fa capire che quel porto è raggiungibile se l'intero sistema produttivo, sociale ed educativo va in questa direzione", ha concluso Giovannini. (Rin)