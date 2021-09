Napoli 2021: Bassolino, i cittadini vadano a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'altro sabato si presentavano liste e programmi. Quelle che mi appoggiano erano tutte in ordine come è giusto che sia. Volutamente, proprio alle 12 in punto, ho presentato liste e programma segnalando questa nostra scelta del valore di tanti volontari, un'esperienza di militanza politica e civica. Questa è la più lunga campagna elettorale, partita a febbraio tra riunioni di condominio e caseggiati, presentazione del libro e i social. In questa seconda fase devo riuscire a spostare altre forze rivolgendomi ai cittadini napoletani di ogni orientamento perché il sindaco è di tutti. Il mio appello è chiaro: ognuno voti chi ritiene più adatto a fare il sindaco ma l'importante è votare". Così il candidato sindaco per Napoli Antonio Bassolino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. (Ren)