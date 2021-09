Torino: via libera del Mit, entro il 2023 sarà realizzata Tangenziale Est di Carmagnola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una comunicazione formale trasmessa oggi alla Società Autostrada dei Fiori, concessionaria dell’opera, il Ministero dei Trasporti ha dato il proprio via libera alla realizzazione della variante Est della Tangenziale di Carmagnola (Torino), confermando anche la completa copertura economica del valore di circa 11 milioni di euro. Definito anche il cronoprogramma per la realizzazione dell’opera, in un incontro con la Società concessionaria convocato in Comune dal Sindaco di Carmagnola e dal Presidente della Regione Piemonte. Entro 90 giorni da oggi sarà riunita la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo ed entro marzo 2022 si procederà con quello esecutivo. Ad aprile verranno avviate le procedure d’appalto e a settembre inizieranno i lavori che dureranno un anno e saranno ultimati entro il 2023. Il Sindaco sottolinea che si tratta di un momento storico perché parliamo di un’opera attesa dal territorio da più di 30 anni. Il Presidente evidenzia che dopo lo sblocco della Tav e dell’Asti-Cuneo si dà finalmente il via ad un’altra grande incompiuta del Piemonte. (Rpi)