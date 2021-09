Sardegna: liste d'attesa lunghissime per visite ed esami medici specialistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto mesi di attesa per una colonscopia, pazienti che per effettuare visite oncologiche vengono spediti in strutture sanitarie lontane dai loro territori di residenza. Storie come queste in Sardegna sono pane quotidiano. Il problema sono le liste d'attesa, tempi lunghissimi, un problema per il quale si cerca affannosamente una soluzione. Difficoltà che l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, non nega di certo: "Ci sono da tanto - conferma - e si sono acuite con la pandemia. Ha pesato l'accesso alle strutture bloccato per quasi un anno, la diminuzione del personale e l'allungamento dei tempi di visita per le procedure di prevenzione anti-Covid". L'assessore alla Sanità ha ricordato il progetto da 21 milioni, destinato al settore pubblico, avviato dalla giunta per l'abbattimento delle liste d'attesa e che prevede, spiega Nieddu, "la possibilità ai professionisti di lavorare oltre l'orario di servizio. Peccato che quei fondi siano stati spesi in minima parte. Il piano, peraltro, è sempre operativo e chi vuole può aderire. Altri 13 milioni sono a disposizione per i privati convenzionati, misura una tantum che sta dando risultati per il recupero degli arretrati. Dopo cinque anni di blocco dell'assistenza ambulatoriale, abbiamo rifinanziato tutto il monte ore di coloro che sono andati in pensione, e anche questo contribuirà ad abbattere le liste d'attesa". (segue) (Rsc)