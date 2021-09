Imprese: Terna inaugura a Roma il nuovo asilo aziendale "MiniWatt" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- MiniWatt coniuga in ogni spazio sostenibilità ambientale e innovazione architettonica. Terna ha assicurato un elevato livello qualitativo della struttura, sia in termini estetico-funzionali sia di sicurezza e di attenzione all’ambiente. L’allestimento degli spazi interni ed esterni è stato sviluppato in accordo con il progetto educativo incentrato sul tema della “biofilia” e in linea con i più avanzati orientamenti pedagogici. Tutti gli elementi di arredo rispondono alle normative nazionali e internazionali relative all’atossicità e al rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale per i materiali impiegati, e sono volti a creare un ambiente in cui favorire esperienze di sperimentazione, conoscenza e gioco, anche attraverso proposte di laboratori. Negli spazi esterni, inoltre, verrà allestito un orto a misura di bambino per promuovere percorsi educativi funzionali ai bisogni dei più piccoli e ai loro ritmi di sviluppo. Le persone sono l’asset più importante di Terna, principale fattore abilitante del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy” da 8,9 miliardi ed elemento che rafforza il ruolo centrale di regista e abilitatore della transizione energetica del gruppo. In Terna oggi lavorano oltre 4.900 persone, al centro del New Ways of Working, un ambizioso programma di evoluzione culturale orientato al mindset, che ha la finalità di proporre una nuova modalità di lavoro attraverso il coinvolgimento attivo e consapevole delle persone per abilitare il raggiungimento degli sfidanti obiettivi del gruppo. (Com)