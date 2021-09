Napoli: giunta, mille nuovi innesti al Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano, sulla scia di questi ultimi anni, le politiche assunzionali messe in campo dal Comune di Napoli. Nonostante l'ente si trovi in una situazione di riequilibro finanziario la giunta porta in aula una delibera di bilancio previsionale che prevede lo stanziamento di importanti risorse per rafforzare l'organico del Comune di Napoli, messo a dura prova da anni di spending review e politiche di tagli orizzontali del personale della Pa, uno su tutti il blocco del turn over". Lo ha annunciato il Comune in una nota: "Nel triennio 2021-2023, tra stabilizzazioni e nuove assunzioni, il Comune di Napoli prevede di assorbire circa 979 unità, di diversi profili, a cui vanno aggiunti i 136 profili a tempo determinato dell'area educativa per l'anno Scolastico 2021-2022 e infine l'apertura di una procedura concorsuale per 93 profili sempre a tempo determinato (2021-2023)". (segue) (Ren)