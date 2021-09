Napoli: giunta, mille nuovi innesti al Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerge da una nota dell'assessorato al lavoro di Palazzo San Giacomo "l'importanza del lavoro di questi mesi con la chiusura del ciclo di stabilizzazioni degli ex-Lsu che nella scorsa annualità non avevano partecipato alle precedenti procedure per assenza dei titoli di studio necessari, oltre alla conclusione delle procedure per i circa 500 vincitori del concorso Ripam, tra i quali ci sono importanti profili che l'ente attende da tempo (vigili urbani, istruttore direttivo, ed altri ) ma anche lo sblocco di 300 progressioni verticali e la stabilizzazione di circa 93 profili attualmente impiegati nell'area welfare per il supporto al Rei/RdC". E dunque: "Tutto questo è stato possibile perché il Comune di Napoli ha un rapporto percentuale tra la media delle entrate 2018/2020 e la spesa del personale 2020 che si attesta sul 20,82 per cento (nel 2018 l'indice era al 26,65) e dunque notevolmente al di sotto del valore soglia definito per la classe demografica di appartenenza del Comune di Napoli che è del 28,80 per cento; il tutto, ovviamente, in linea con i dati del rendiconto per l'anno 2020". (Ren)