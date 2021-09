Napoli 2021: Bonavitacola, Manfredi vince al primo turno e inizia nuova fase Comune-Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonavitacola ha previsto la futura collaborazione istituzionale: "E' essenziale ridurre la distanza tra Santa Lucia e piazza Municipio. Il Comune e la Regione in una sintonia forte significa una novità democratica. Abbiamo sostenuto tante iniziative e realizzato eventi come le Universiadi, sostenuto l'unico impianto di compostaggio appena approvato in conferenza dei servizi. Negli ultimi anni cosa è arrivato da Palazzo San Giacomo? Un totale isolamento nel panorama nazionale. Credo che dopo la Regione guidata da De Luca, posto a capo di un nuovo Mezzogiorno, con Napoli si possa avviare una stagione interessante con ruolo di capitale". Infine, sulla polemica di trasformismo il vicepresidente della Regione ha concluso: "Non siamo negli anni '50 con le grandi chiese della politica e dell'ideologia. Oggi abbiamo una moltiplicazione delle esperienze politiche che accolgono quelle di civismo. C'è questo fenomeno e anche quello di mobilità con un Presidente del Consiglio che passò da premier di una coalizione giallo-verde a una giallo-rossa. Nemmeno con Andreotti era immaginabile cambiare una formula del genere. Profili positivi come ad esempio Raffaele Del Giudice devono essere recuperati. Ciò che conta è la vittoria di Manfredi al primo turno e una buona affermazione di Napoli Libera". (Ren)