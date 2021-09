G20: commissione Agricoltura Camera oggi a Firenze per confronto agricoltura sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della commissione Agricoltura della Camera dei deputati, guidata dal presidente Filippo Gallinella e composta da un esponente per ogni gruppo parlamentare, è in missione oggi al G20 di Firenze, sotto la presidenza italiana del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, per partecipare all'Open Forum sull'agricoltura sostenibile. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio in un comunicato. Nutrire il Pianeta in modo sostenibile. Questo l'obiettivo al centro dei dibattiti del vertice internazionale, con un confronto sulla resilienza dei sistemi produttivi agroalimentari alla luce delle esigenze emerse dopo un anno e mezzo di pandemia che ha stravolto lo scenario globale. In vista del "Food System Summit" delle Nazioni Unite, che si terrà a fine settembre a New York, il Parlamento Italiano è pronto a dare il proprio contributo per delineare le politiche del futuro per il comparto agricolo, una tra le poche attività antropiche che può avere un impatto zero o addirittura positivo sull'ambiente e che vede il nostro Paese all'avanguardia nel mondo per una agricoltura sempre più sostenibile e resiliente. (Com)