- La cessione dell’Ast di Terni dai tedeschi di Thyssen Krupp agli italiani di Arvedi "è un’ottima notizia per i lavoratori, per la città e per la regione Umbria. Il governo ha conseguito un risultato importante. La siderurgia continuerà ad essere un settore strategico per il Paese". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)