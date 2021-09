Sardegna: Corda-Cabras-Vallascas (Ac) su cancellazione Cagliari-Civitavecchia, gestione disastrosa bandi di ministero e Invitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cancellazione, dopo settant'anni di attività, della linea Cagliari-Civitavecchia, è il naturale epilogo di una gestione disastrosa dei bandi sulla continuità marittima da parte del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Con il chiaro mandato governativo di fare cassa sulla pelle delle imprese e dei cittadini della Sardegna, Invitalia si è comportata come il peggiore commissario liquidatore, contribuendo a smantellare il sistema della continuità marittima e ad allontanare sempre più l'isola dal resto d'Italia, con gravissimi danni all'economia e al diritto alla mobilità dei Sardi". È quanto affermano i deputati Emanuela Corda, Pino Cabras e Andrea Vallascas de L'Alternativa c'è che hanno presentato un'interpellanza urgente (che sarà discussa in aula questa settimana) al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in merito al fallimento del bando per l'assegnazione del collegamento Cagliari-Arbatax-Civitavecchia e, nel complesso, a tutti il sistema della nuova continuità territoriale marittima predisposto dal Ministero con la consulenza tecnica di Invitalia. (segue) (Rsc)