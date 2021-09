Abruzzo: Marcozzi (M5s), passaggio a Ita taglia le gambe a nostra regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo quello che emerge dal passaggio di consegne da Alitalia a Ita è, ancora una volta, la penalizzazione dei collegamenti da e per l'Abruzzo. Mi auguro che il centrodestra comprenda in fretta la gravità della situazione e si attivi con ogni mezzo a propria disposizione per difendere le ragioni dell'Abruzzo. Marsilio intervenga subito col ministro allo Sviluppo economico, il leghista Giorgetti, affinché venga immediatamente ripristinato un collegamento funzionale con la capitale finanziaria d'Italia degno della nostra regione. Subiamo - conclude Marcozzi - da decenni le pessime condizioni infrastrutturali per gli spostamenti su ferro e su gomma da e per il resto d'Italia, vedersi tagliati dal giorno alla notte anche i collegamenti aerei non è accettabile". (Gru)