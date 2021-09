Sicurezza: Lamorgese, forte alterazione equilibrio psicologico responsabile aggressione Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile dell’aggressione a Rimini “non ha agito per finalità riconducibili a una matrice fondamentalista: la violenta aggressione che ha scosso l’opinione pubblica locale e nazionale sembra trovare la sua motivazione in una forte alterazione dello stato di equilibrio psicologico, che tuttavia fino a quel momento si era manifestata solo attraverso l’aggressività verbale in occasione della sottoposizione ad un tampone” il 10 settembre. Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo a una interrogazione in Aula a Montecitorio sulla revisione delle politiche di accoglienza dei migranti, anche alla luce di una recente aggressione verificatasi a Rimini. “Si trattava di un soggetto privo di precedenti di polizia, secondo le annotazioni presenti nei sistemi informativi nazionali e internazionali”, ha aggiunto.(Rin)