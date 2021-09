Trasporti: Mura (Pd), lavoreremo ancora su continuità territoriale Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo ancora in legge di Bilancio e in tutti i provvedimenti che presenteranno i margini per agire affinché la continuità territoriale marittima della Sardegna diventi un obbligo per lo Stato italiano e, secondo l'articolo 3 della Costituzione, siano rimossi gli ostacoli che consentono di attuare i diritti dei sardi. Il fatto che la Sardegna sia un'isola è un fatto geografico ma purtroppo non è ancora un fatto politico". Lo ha detto oggi la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), replicando al ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, che in question time rispondeva ai quesiti posti dai deputati Gavino Manca e Andrea Frailis, del Pd, in merito al ripristino della continuità territoriale marittima da e per la Sardegna e al mantenimento degli attuali livelli del servizio di trasporto aereo in regime di continuità territoriale. (segue) (Rsc)