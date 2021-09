Sardegna: Green pass obbligatorio per accedere a lezioni in presenza a Università di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Green pass obbligatorio, massima attenzione nelle aule per il distanziamento. Sono le parole d'ordine dell'Università di Cagliari per la ripresa delle lezioni. Lo conferma il rettore Francesco Mola che, a margine della conferenza stampa di presentazione di "Sharper- La Notte europea dei ricercatori" ha confermato che l'Ateneo "non vuole lasciare nessuno indietro tutte le lezioni saranno trasmesse anche a distanza sia per le persone che non posso frequentare, sia per chi non ha il Green pass". "L'Università - ha aggiunto Mola - non deve far altro che far rispettare le regole, per definizione è aperta alle opinioni diverse e mai farà un'operazione di censura. E' giusto pensarla diversamente, ma noi riteniamo che grazie all'introduzione del Green pass stiamo riuscendo a portare avanti molte più iniziative. Non abbiamo alcun motivo per impedire che chi ha fatto questa scelta non debba seguire le lezioni come le nostre studentesse e studenti che non possono frequentare in presenza". (Rsc)