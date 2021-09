Napoli 2021: Bonavitacola, Manfredi vince al primo turno e inizia nuova fase Comune-Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La vicenda del traffico a Napoli è ben nota e dietro c'è una gestione inesistente della mobilità con cantieri infiniti e mancanza di controllo della polizia municipale. Occorre mettere mano a una riorganizzazione della mobilità a partire dal servizio di trasporto, la riapertura delle scuole ha solo peggiorato questo problema endemico". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha sottolineato sulle polemiche elettorali: "Non voglio entrare nello specifico dei candidati. La partecipazione alla campagna elettorale e le modalità sono libera scelta senza dover dare voti. Sarebbe opportuno mantenere un linguaggio composto perché l'educazione non riguarda solo se fai i convegni ma, anche avere un linguaggio rispettoso verso l'avversario politico che non è mai un nemico. Poi c'è il rispetto verso la magistratura anche quando non piace a qualche magistrato". E ha aggiunto: "Oltre ai numeri che rappresentano un indicatore relativo, da anni vivo la città di Napoli e percepisco nel contatto una grande voglia di voltare pagina con il passato. Quindi credo che Manfredi vincerà al primo turno, naturalmente è nello stile dell'uomo il rispetto e la collaborazione con tutti. E nel caso non chiuderà le porte a nessuno".