Sardegna: il 23 settembre parte Marcia per salute, pensionati Cgil-Cisl-Uil denunciano sanità sempre più privata

- Una marcia per la salute che partirà da Iglesias il prossimo 23 settembre e che toccherà una decina di centro della Sardegna. L'iniziativa è dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil che evidenziano il fatto che "nonostante questa Giunta avesse garantito una serie di impegni, constatiamo la mancanza di decisioni politiche: la sanità sta diventando sempre più privata". L'invito è rivolto a tutti i cittadini e agli amministratori: l'obiettivo è raccogliere le istanze dei cittadini e stilare una piattaforma che verrà presentata all'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. Secondo i sindacati dei pensionati, "la sanità della Sardegna è tra le peggiori d'Italia, riceviamo denunce da tutta l'Isola, e ci uniamo alle proteste dei primi cittadini che lamentano il completo abbandono dei loro paesi. E per quanto riguarda le liste d'attesa, una delle più grandi criticità del sistema, non vediamo alcun risultato conseguente allo stanziamento di tanti fondi. Sembra che tutto sia bloccato". (Rsc)