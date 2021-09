© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tullio Pironti, un editore coraggioso e persona combattiva. Più tardi sarò in piazza Dante dove peraltro c'è anche la sede del comitato elettorale e mi farà strano sapere di non poter incontrare Tullio". Lo ha detto il candidato sindaco per Napoli Antonio Bassolino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. (Ren)