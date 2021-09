Sardegna: liste d'attesa lunghissime per visite ed esami medici specialistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto rimangono le criticità "fotografate" dai dati del Cup Web, in particolare le visite di cardiologia nelle Assl di Sassari e Carbonia, la chirurgia vascolare a Nuoro, Lanusei e Oristano, le visite endocrinologiche a Sassari, Olbia, Lanusei, e Cagliari, quelle gastroenterologiche a Olbia, Lanusei, Oristano e Sanluri. E ancora: le visite pneumologiche a Lanusei e Olbia, quelle otorinolaringoiatriche a Sanluri e Carbonia, urologiche a Sassari, Olbia, Oristano e Sanluri. Lunghe liste d'attesa anche per le Rmn e le Tac a Sanluri, Carbonia, Sassari, Cagliari e Oristano, gli ecodoppler a Oristano, Carbonia, Sassari e Lanusei, le elettromiografie a Sassari, le mammografie a Carbonia e per le colonscopie per le quali i tempi d'attesa sono lunghissimi in tutte le strutture dell'isola. Per trovare soluzioni si muove anche la commissione Sanità del Consiglio regionale, il cui vicepresidente Daniele Cocco, di Liberi e uguali, assicura che l'organismo consiliare sulla base della situazione, studierà "strategie, lasciando stare le strumentalizzazioni politiche di parte". (Rsc)