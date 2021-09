Napoli: Vaccaro (M5s), Volla, Smart city e nuove tecnologie perché i servizi non siano privilegio di pochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il suo fermento culturale e una forte spinta delle giovani generazioni, la città di Volla ha potenzialità incredibili per affrontare un processo di evoluzione teso a un efficientamento di tutti i servizi essenziali. Vogliamo e possiamo fare di Volla un modello ideale di 'Smart city', che punti al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030. Costruiremo una città moderna ed efficiente, doteremo il territorio delle migliori tecnologie. Per raggiungere questo scopo, puntiamo a coinvolgere i migliori operatori del settore attingendo da esperienze e da modelli vincenti sul territorio nazionale. Un progetto ambizioso, che illustreremo, tra gli altri punti di programma, sabato 25 settembre, alle 8.45, presso la caffetteria Qeen's Coffe, in compagnia del presidente Giuseppe Conte, con il quale faremo una passeggiata per le strade di Volla per incontrare e ascoltare i cittadini". Lo dichiara il senatore del Movimento 5 stelle Sergio Vaccaro, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Volla. "Abbiamo un obiettivo – conclude Vaccaro - e vogliamo assolutamente conseguirlo: fare in modo che i servizi offerti ai cittadini non saranno più un lusso o un privilegio di pochi, ma un diritto di ogni singolo cittadino". (Ren)